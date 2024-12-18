Во встрече также примут участие главы правительств Германии и Италии, президент Польши и глава Еврокомиссии.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет президента Украины Владимира Зеленского в своей резиденции в Брюсселе в среду вечером, чтобы обсудить, как поддержать Украину перед возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников издания, основные темы, которые, вероятно, будут обсуждаться со сторонами, - это пути укрепления противовоздушной обороны Украины и ускорение поставки обещанных ранее вооружений. Кроме того, на повестке дня может быть вопрос участия иностранных миротворцев в послевоенный период.

Ожидается, что кроме Зеленского, во встрече примут участие канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Польши Анджей Дуда и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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"Лидеры ЕС планируют использовать совместные выводы саммита лидеров в четверг, чтобы призвать к "срочному усилению усилий, в частности по поставкам систем ПВО, боеприпасов и ракет, а также по обеспечению необходимой подготовки и техники для украинских бригад", - говорится в последнем проекте выводов встречи, с которым ознакомилось издание.

При этом одной из проблем, по словам некоторых людей, является то, что Шольц не сможет брать на себя много обязательств, которые выходят за пределы выборов в Германии в феврале, тогда как президент Франции Эммануэль Макрон ослаблен как политически, так и экономически:

"Встреча станет прелюдией к более широкой дискуссии, которая состоится среди всех государств-членов ЕС на саммите в четверг".

Встреча Зеленского с Рютте 18 декабря

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 декабря, встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе. Как сообщили в пресс-службе Альянса, Рютте примет Зеленского в своей официальной резиденции в Брюсселе. После встречи запланирована совместная пресс-конференция.

Накануне Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Путиным. По его словам, сейчас Украина находится не в позиции слабости, но и не в позиции силы для переговоров.

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