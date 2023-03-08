Сила права обеспечивается справедливостью и неизбежностью последствий для тех, кто нарушает или нарушил это право, отметил украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в Организации Объединенных Наций поддерживают украинскую позицию по "чувствительным вопросам".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Киеве. "Говорили о масштабном похищении Россией наших украинских детей и о том, как спасти их от этого геноцида и как вернуть их домой - к родным. Я благодарю господина генерального секретаря за поддержку нашей позиции по особым чувствительным вопросам", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что "проинформировал господина генерального секретаря насчет наших инициатив для возвращения справедливости Украине и всем нашим людям, которые пострадали от российской агрессии и зверств российских оккупантов, в частности - относительно нашей работы для создания специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины и проекта соответствующей резолюции ООН, которую мы готовим и которая может поддержать наши усилия ради фундаментальных основ международного права".

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Президент добавил, что "сила права обеспечивается справедливостью и неизбежностью последствий для тех, кто нарушает или нарушил это право".

Визит Гутерриша в Киев - что сегодня стоит знать

Днем 8 марта стало известно, что Антониу Гутерриш прибыл в Киев. Позже генсек ООН и Владимир Зеленский выступили на совместной пресс-конференции.

Гутерриш, в частности, высказался о расстреле защитника Украины российскими захватчиками. Он отметил, что это еще одно напоминание о том, что необходимо строго соблюдать законы войны.

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