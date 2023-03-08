Во время пребывания в украинской столице он встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл с визитом в Украину.

Как сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик, он прибыл в украинскую столицу Киев ночью. Это уже третий визит Гутерриша в Киев с начала нападения РФ на Украину, сообщает Тagesschau.

Во время этого визита генсек ООН проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для переговоров о продлении зернового соглашения.

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Как отметило издание, контракт на экспорт украинского зерна через подконтрольное России Черное море заканчивается уже 19 марта, и ООН настаивает на очередном продлении.

Напомним, в июле 2022 года было подписано зерновое соглашение между ООН, Турцией, Украиной и РФ. Оно разрешает контролируемый экспорт зерна из трех украинских черноморских портов. Первоначально договор действовал в течение 120 дней до ноября 2022 года, но по итогам сложных переговоров был продлен еще на четыре месяца.

Заявления Гутерриша о войне

В конце прошлого года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что российское вторжение в Украину нарушило территориальную целостность государства и противоречит Уставу ООН. Тогда он отмечал, что нужно стремится к поиску путей для переговоров между РФ и Украиной.

А 7 февраля глава ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир сознательно движется к более масштабной войне.

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