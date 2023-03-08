Противнику надо строго соблюдать законы войны, отметил глава ООН.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш прокомментировал расстрел украинского военного россиянами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гутерриш заявил на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве. "Недавние шокирующие кадры об украинском солдате, очевидно, жестоко убитом, являются еще одним трагическим напоминанием, что законы войны должны строго соблюдаться", - заявил Гутерриш.

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Расстрел россиянами украинского военного - что известно о преступлении

Как сообщал УНИАН, 6 марта в соцсетях распространили видео, на котором российские оккупанты расстреливают безоружного украинского военного после того, как он произнес: "Слава Украине!".

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал это видео, отметив, что "военные преступления культивируются на России и отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Он подчеркнул, что за каждое такое военное преступление будет расплата, и никто не сможет спрятаться от нее.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал прокурора Международного уголовного суда Карима Хана расследовать расстрел россиянами украинского военного.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил международным партнерам и своим коллегам-омбудсменам видео расстрела россиянами украинского военного.

Служба безопасности Украины открыла производство по факту расстрела россиянами безоружного человека - украинского военнопленного.

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