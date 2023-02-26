Президент отметил, что єто необходимо для донесения позиции Украины в войне, которую начала Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с журналистами, редакторами и продюсерами украинского телевизионного марафона "Единые новости" и подчеркнул, что надо усилить информационную работу Украины во всех частях мира.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам, отметив при этом, что сегодня провел встречу с представителями украинского телевидения, а именно украинского телевизионного марафона "Единые новости".

"Очень содержательная онлайн-встреча. Повод для встречи - годовщина марафона. Благодарность всем, кто работает в нем", - сказал Зеленский.

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В то же время, глава государства отметил, что содержание встречи было значительно шире.

"Мы говорили об усилении информационной работы нашего государства и общества, особенно это касается тех частей мира, где наша дипломатия долгими десятилетиями, по разным причинам, не была представлена. И сейчас мы должны сделать так, чтобы информационно и дипломатически мы были максимально мощными, чтобы позиция Украины была абсолютно понятной во всех частях мира", - заявил Зеленский.

Президент сказал, что это важно для обеспечения деоккупации украинских территорий.

"Чем больше знают об Украине, чем больше понимают Украину - тем больше поддерживают Украину и тем ближе становится наша победа", - подчеркнул Зеленский.

Годовщина российского вторжения

К годовщине полномасштабного вторжения России в Украину Соединенные Штаты Америки расширили санкции против страны-агрессора. В санкционный список попали 22 физических и 83 юридических лица из РФ.

Кроме этого, 24 февраля ЕС утвердил 10-й пакет антиросийских санкций. Три крупных банка – "Тинькофф", "Альфа-банк" и "Росбанк" – попали в черные списки. Также санкции ударили по физическим и юридическии лицам, связанным с "группой Вагнера", российским пропагандистам и тому подобное.

24 февраля 2023 года лидеры стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) и руководство Европейского Союза также сообщили, какими будут их следующие шаги во введении санкций против России.

26 февраля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против Российской Федерации.

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