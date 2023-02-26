Президент напомнил, что сегодня отмечается День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что возвращение Крыма в состав Украины поставит точку в попытках России ломать жизнь украинцев.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

Президент напомнил, что сегодня отмечается День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.

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"И именно сегодня такой разговор особенно важен, разговор о том, чтобы информационно и всеми другими путями постоянно обеспечивать понимание, что Украина никого не покинет, никого не оставит врагу. Всех своих и все свое мы вернем из российской неволи", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в 2014 году российская агрессия началась именно с захвата Крыма.

"Логично, что с освобождением Крыма мы поставим историческую точку на любых попытках России ломать жизнь украинцам и всем народам Европы, Азии, на покорение которых Кремль когда-то претендовал", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что международное право победит именно на землях Украины - на Донбассе, в Приазовье, на Херсонщине и в Крыму.

"Я благодарю всех, кто приближает эту победу. Я благодарю всех, кто помогает нашим людям на временно оккупированной территории. Слава каждому и каждой, кто сейчас в бою", - добавил Зеленский.

Оккупация украинских территорий

23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали "Крымскую платформу". Ее образовали с целью прекращения российской оккупации полуострова мирными средствами.

По итогам саммита участники приняли Совместную декларацию, в которой давалась однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям Российской Федерации. Декларация фиксировала следующие тезисы: непризнание незаконной аннексии Крыма Россией; обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии; объединение усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

30 сентября 2022 года американские сенаторы подготовили закон о прекращении военной и экономической помощи странам, которые признают территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины частью территории России.

26 февраля 2023 года спикер Государственного департамента США Нед Прайс заявил о том, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают российскую аннексию Крыма.

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