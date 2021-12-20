Владимир Зеленский считает, что именно введение санкций еще до эскалации поможет ее предотвратить.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время не видит предпосылок, которые бы предотвратили дальнейшую эскалацию со стороны России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой в рамках "Люблинского треугольника".

Зеленский подчеркнул, что санкции против России необходимо вводить не после вероятной эскалации, а до того, как она состоится.

По его мнению, именно введение санкций еще до эскалации поможет ее предотвратить.

"Предпосылок, почему Российская Федерация сделает шаг назад, я, честно говоря, не вижу. Поэтому я считаю, наоборот, что должны быть мощные превентивные вещи, мощные серьезные санкции, чтобы даже не было никакой мысли относительно эскалации в любом регионе. Потому что мы видим, что уже вопрос связан не только с Украиной, но с любым государством Евросоюза", - отметил президент.

Наращивание войск РФ на границах с Украиной

Напомним, с конца октября в западных СМИ начали появляться публикации об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

21 ноября руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что РФ разместила у границ Украины, на оккупированных территориях в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей 115 тыс. военнослужащих.

Москва отрицает обвинения в подготовке к нападению на Украину и указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Вместе с тем США и ЕС пригрозили РФ серьезными санкциями в случае нового вторжения в Украину.

Автор: Антонина Доломанжи