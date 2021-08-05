Президент отмечает, что для того, чтобы вообще о чем-то говорить, нужно хотя бы прекратить стрелять.

Президент Украины Владимир Зеленский в контексте урегулирования ситуации на Донбассе заявляет, что нельзя садиться за стол переговоров с людьми, у которых в руках оружие.

Об этом глава государтсва сказал в интервью телеканалу "Дом".

Отвечая на вопрос о будущих первых необходимых шагах в вопросах гуманитарной политики и вопросах безопасности для Донбасса, Зеленский подчеркнул: "Я неизменно верю, что нельзя за стол садиться с людьми, у которых в руках оружие. Это не просто философия, это предметный разговор. Я всегда выступал за то, что первый пункт и "Минска", и всех договоренностей... суть - прекращение огня".

Президент отметил, что для того, чтобы вообще о чем-то говорить, нужно хотя бы прекратить стрелять.

"Потому что вот мы с вами имели режим прекращения огня в Украине... И он 7 месяцев действовал... Да, были провокации с той стороны, были ранения. Но ощущение, что мы идем, мы не теряем людей, оно появилось", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что далее необходимо переходить к вопросу о выводе войск.

"Мы должны быть на границе - это наша граница", - подчеркнул он.

Президент также добавил, что "гуманитарная миссия" - это "разговор, договоренности и выполнение, давление на Россию, чтобы она выполняла взятые на себя обязательства".

"Она сторона конфликта", - добавил Зеленский.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. РФ поставляет террористам "ДНР" и" ЛНР " вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.

Автор: Таня Поляковская