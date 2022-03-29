Президент отметил, что российская агрессия против Украины является аргументом, чтобы ускорять зеленую трансформацию на континенте и отказаться от российской нефти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно огромные доходы от энергоресурсов позволяют руководству России быть дерзкими и продвигать ненависть против других народов.

Об этом он заявил в своем обращении к правительству и парламенту Дании.

"Не может быть в Европе филиалов России, которые раскалывают ЕС изнутри. Которые пытаются помочь России заработать как можно больше денег даже сейчас. Все прекрасно знают, кто в Европейском Союзе противостоит человечности и здравому смыслу. Кто не делает вообще ничего, чтобы помочь установить мир в Украине. Это должно прекратиться, и Европа должна перестать слушать любые оправдания от официального Будапешта", - сказал президент.

Он поблагодарил Данию и ее граждан за принципиальность и помощь Украине и украинцам.

"Благодарен вашим компаниям, которые решили покинуть российский рынок. Maersk, Jysk, Lego, Vestas, DSW, Arla Foods, Carlsberg и много других компаний, других, которые приняли это важное решение. Но я прошу вас не останавливаться, быть лидерами в Европе в продвижении реально необходимых нам всем решений", - призвал Зеленский.

Он отметил, что российская агрессия против Украины и против всего, на чем построена жизнь в Европе, является аргументом, чтобы ускорять зеленую трансформацию на континенте и отказаться от российской нефти.

По мнению президента, "именно огромные доходы от энергоресурсов позволяют руководству России быть дерзкими, нарушать общепризнанные правила", продвигать ненависть против других народов, против украинцев и разрушать жизни соседних стран.

"Я уверен, что мы вместе – только вместе со всеми европейцами, со всеми ответственными государствами на планете – сможем преодолеть эту катастрофу. Сможем вернуться к миру. Сможем жить вместе в европейской семье. Я надеюсь, что это произойдет уже очень скоро. Но это зависит от того, насколько последовательными, принципиальными мы будем оставаться в это время. Во время, когда война продолжается", - сказал он.

Зеленский добавил, что сейчас Украина не имеет права думать только о войне, ведь знает, что будет мир.

"Мы знаем, что мы сможем вернуться к нормальной, мирной жизни. И поэтому уже сейчас я хочу вас пригласить присоединяться к нашей инициативе восстановления Украины после войны, после нашей победы. Ваши компании, ваших специалистов приглашаем, ваше государство. Зная ваш потенциал, вашу творческую экономическую мощь, я предлагаю вашей стране взять шефство над одним из наших прекрасных регионов – после войны. Конечно, после войны", - отметил он.

По словам главы государства, таким городом может стать Николаев, а регионом - Николаевская область.

Напомним, Владимир Зеленский призвал Данию и мир усилить санкции против России, отказаться от российской нефти, блокировать торговлю с РФ, закрывать порты для российских судов. Президент также призвал Данию на уровне Евросоюза поднимать вопрос о солидарности в защите свободы и человечности в Украине.

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