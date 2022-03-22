Ранее компания уже частично прекращала свою роботу в России.

Датская логистическая компания Maersk решила полностью уйти с рынка России и продать свои активы.

Об этом сообщается в копии письма, которую опубликовал украинский предприниматель Денис Довгополый.

В письме отмечается, что датская компания останавливает работу в России и продает свои активы в стране. Компания обещает для клиентов, чьи грузы находятся в процессе доставки, сделать все возможное для выполнения своих обязательств и доставки груза до точки прибытия.

В то же время, начиная с текущего момента, Maersk останавливает прием новых бронирований на всех своих сервисах в Россию и из России. Вывоз всех ранее ввезенных контейнеров из России планируется до конца апреля 2022 года.

"Исполнение нормативных документов и ограничительных мер, введенных правительствами зарубежных стран в отношении РФ, а также ожидаемая экономическая турбулентность в экономике страны не позволяют нам продолжать далее свою деятельность в России", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 марта стало известно, что датская судоходная компания Maersk решила остановить все контейнерные перевозки в/из РФ. Исключением были только продукты, лекарства и гуманитарные грузы.

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