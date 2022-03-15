Люди со всего мира стараются собрать пожертвования на благотворительность для нашей страны.

Многие частные компании пожертвовали средства на благотворительность для Украины. Например, студия CD Projekt RED отправила миллион злотых, а Bungie собирала деньги в рамках отдельной программы. Похожей инициативой отметился независимый продавец конструктора LEGO — фирма Citizen Brick. Она выпустила специальные товары, связанные с Украиной, а вырученные средства передала на благотворительность для нашего государства.

Citizen Brick создала ограниченную партию мини-фигурок президента Владимира Зеленского и крошечных коктейлей Молотова. Эти игрушки символизируют борьбу всего украинского народа против российских оккупантов.

Продажи конструктора позволили выручить $16 540. Эти средства Citizen Brick передала благотворительной организации Direct Relief, которая сотрудничает с Министерством охраны здоровья Украины. По словам продавца, не все желающие приобрести фигурку Зеленского смогли ее получить. Citizen Brick поблагодарила покупателей за проявленный интерес и попросила всех, кто может, сделать прямое пожертвование Direct Relief.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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