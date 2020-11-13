Зеленский подписал указ / фото president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Левченко начальником Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины.
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Соответствующий указ президента №499/2020 размещен на сайте главы государства.
Он датирован 13 ноября.
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