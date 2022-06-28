На Банковой заверили, что Зеленский четко понимает реальные мотивы России, цели войны и невозможность ее закончить на ультимативных условиях Кремля.

Журналисты CNN, ссылаясь на анонимные источники в Белом доме пишут, что в администрации Байдена сомневаются в том, что Украина, даже получив больше тяжелого вооружения, сможет вернуть все территории, потерянные после 24 февраля.

В материале CNN отмечается, что среди советников лидера США Джо Байдена якобы идут дискуссии – должен ли президент Владимир Зеленский изменить свое определение "победы" Украины в войне против России.

В то же время, отмечается, что эти их оценки никоим образом не означают, что США начнут давить на Киев и принуждать его к территориальным уступкам, чтобы быстрее закончить войну с РФ.

Вместе с тем в Белом доме озвучили и более позитивный прогноз: еще в этом году ВСУ смогут перейти в контрнаступление и вернуть значительные части своей территории.

На такие сообщения CNN отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. В комментарии LIGA.net он предложил "несколько иначе смотреть на подобные пораженческие версии" и напомнил, что блицкрига у россиян не получилось.

"Оказалось, что они совсем не имели реальных представлений об оборонных и мобилизационных возможностях Украины. Не имели этих представлений и наши партнеры. А потому сейчас россияне перевели войну в затяжной формат, чтобы поиграть в истощение. Не только в истощение Украины, а, вероятнее всего, в истощение политической воли части западных политических элит", – сказал советник председателя ОП.

Он утверждает, что среди западных партнеров "нет понимания, как долго продлится война, сколько ресурсов нужно тратить на нее, как ее закончить".

По его словам, Зеленский постоянно подчеркивает: если партнеры хотят ускорить решение – то надо изменить форматы помощи, прежде всего военной.

Советник председателя ОП добавил, что среди части западных элит все еще "бродит коварная вера" в то, что можно вернуться в довоенное время в отношении бизнеса и связей с Россией, а сама РФ – это якобы "непобедимый монстр, которому надо уступать в малом, чтобы выиграть в большом".

"Впрочем, эта стратегия точно не работает, потому что Россия – это всегда только о дальнейшей экспансии. И любая территориальная уступка сегодня – это безусловное поощрение дальнейшей агрессии. Отсюда и наши попытки публично объяснить невозможность никаких других сценариев, кроме как нанести Тактическое военное поражение РФ. Даже если это трудно и ресурсно чрезвычайно затратно", – сказал он.

Подоляк заверил, что Зеленский четко понимает реальные мотивы России, цель войны и невозможность ее закончить на ультимативных условиях Кремля.

"Простой вопрос: зачем нам двигаться заведомо проигрышным путем, если страна уже более четырех месяцев ведет эффективную оборонительную войну?"- отметил он.

Напомним, на пятом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отношения с РФ не смогут вернуться на тот уровень, который был до 24 февраля.

Накануне премьер Британии Борис Джонсон призвал западных союзников твердо стоять в поддержке в отношении Украины, потому что он сам отложил в сторону свои внутриполитические трудности. Джонсон заявил, что Путину нельзя позволить безнаказанно расколоть Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: