Президент настаивает на необходимости распустить действующий состав Конституционного суда.

Президент Владимир Зеленский заявил, что может принять решение о роспуске парламента, если депутаты не поддержат его инициативу о роспуске действующего состава Конституционного суда.

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Такое заявление он сделал на ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

«Вы знаете, это серьезно, это не игра. Но я, как президент, сделал пас. Я считаю, что у депутатов есть много решений... они должны дальше решать. Я их буду поддерживать даже в радикальном пути о котором я сказал, и который я предложил», - отметил Зеленский.

Глава государства рассказал, что сегодня принял участие в заседании фракции СН и призвал депутатов продемонстрировать единство.

Гости задали президенту вопрос: готов ли он распустить парламент, если Рада все же его не поддержит.

"Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство, говорю вам откровенно. От реализации нашего плана, и от выводов, которые сделают наши депутаты, это тоже будет зависеть. Поэтому если будет так, что будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что не имею поддержки в ВР, а прежде всего – у «слуг народа»... они должны понимать ответственность. Если мы пойдем вразрез, мы будем выходить из этого угла даже таким путем [путем роспуска]», - ответил глава государства.

При этом Зеленский напомнил, что нардепы от СН попали в Раду именно благодаря ему "и за счет поддержки общества - голосованию народа"

КСУ против антикоррупционной реформы: что происходит

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября по этому решению НАПК закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные на злоупотреблениях чиновники избегут ответственности.

29 октября открытый доступ к госреестру е-деклараций был восстановлен во исполнение распоряжения Кабмина.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона № 4288, которым предлагается прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является «ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

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Автор: Дмитрий Захаров