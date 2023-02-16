Президент Украины также рассмотрит вопрос о посещении Хиросимы, если Япония пригласит его принять участие в оффлайн саммите G7 в мае.

Президент Владимир Зеленский может принять участие в онлайн-саммите "Большой семерки" 24 февраля. Ожидается, что в ходе встречи лидеры G7 подтвердят свое единство в борьбе с агрессией России против Украины.

Об этом пишет издание Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии. По словам источника, на видеосаммит Зеленского пригласил премьер-министр Фумио Кисида.

Виртуальная встреча проходит в то время, когда Япония укрепляет отношения с другими странами G7 на фоне опасений, что весной Россия начнет крупномасштабное нападение на Украину. Аналогичное собрание состоялось 24 февраля 2022 года, тогда лидеры группы договорились о введении экономических санкций в отношении России.

Видео дня

По словам источника, на запланированном онлайн-саммите страны G7 намерены подтвердить сотрудничество в поддержке Украины и осудят Россию.

Лидеры "Большой семерки" также обменяются мнениями о том, как стабилизировать мировые энергетические рынки, которые пострадали из-за вторжения России в Украину в прошлом году, когда цены на нефть и природный газ во всем мире резко выросли.

Ожидаемый онлайн-саммит призван подготовить очную встречу лидеров стран "Большой семерки", которая должна пройти в мае в Хиросиме.

По словам источника, на онлайн-встрече лидеры G7 могут обсудить, нужно ли просить президента Украины присоединиться к очной встрече в мае. Издание сообщает, что Зеленский рассмотрит вопрос о посещении Хиросимы, если Япония пригласит его принять участие в саммите G7.

Саммит стран "Большой семерки"

Как сообщал УНИАН, на саммите G7 летом прошлого года лидеры стран заявили, что отношения с РФ не смогут вернуться на тот уровень, который был до 24 февраля. Тогда лидеры G7 договорились о бессрочной военной и финансовой поддержке Украины.

Напомним, в "Большую семерку" входят США, Германия, Канада, Франция, Великобритания, Италия и Япония. Россия была изгнана из этого клуба сильнейших государств из-за своей агрессии против Украины.

В начале года стало известно, что Япония планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме. По данным местных СМИ, Япония как глава Группы семи хочет создать условия для интенсивных дискуссий относительно российского вторжения в Украину.

Ранее, 12 декабря, под руководством канцлера Германии Олафа Шольца состоялась онлайн-встреча лидеров "Группы семи". Главы государств обсудили неотложные потребности Украины после нападений России на энергетическую инфраструктуру страны.

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