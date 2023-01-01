По данным издания, стороны не смогли достичь каких-либо решений по этому поводу.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Израиля Беньямин Нетаньяху возможно вели переговоры об изменении позиции Украины в ООН по резолюции о палестинской территории в обмен на системы ПВО.

Как сообщает Axios со ссылкой на собственные источники, Нетаньяху в телефонном разговоре с Зеленским якобы просил его, чтобы в Генассамблее ООН Украина проголосовала против резолюции, в которой Международный уголовный суд призывают дать юридическое заключение последствиям израильской оккупации палестинских территорий.

Издание отметило, что в Генассамблее ООН Украина традиционно голосует против Израиля. На заседании комитета несколько недель назад Украина проголосовала "за".

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По словам источника издания в Израиле, Нетаньяху просил Украину изменить позицию и на этот раз проголосовать если не против, то хотя бы воздержаться.

Зеленский якобы ответил, что в обмен на такое голосование Украины хотел бы услышать, как новое правительство Израиля изменит позицию относительно помощи Украине. В частности, может ли украинская сторона рассчитывать на средства защиты от баллистических ракет и иранских дронов. По словам источника, Нетаньяху не дал никаких обещаний, отметив, что готов обсудить предложение Зеленского в будущем. При этом украинский президент не остался доволен таким ответом.

В итоге Украина выбрала нейтральный вариант и решила не принимать участия в голосовании на Генассамблее - чтобы, как уточнил украинский собеседник Axios, "дать шанс отношениям с Нетаньяху".

Израильский источник сказал, что Нетаньяху был разочарован тем, что Киев выбрал именно такое решение, а не "воздержался" в ходе голосования.

При этом, как сообщает издание, у Нетаньяху сказали, что не могут подробно комментировать переговоры лидеров, а Зеленский, рассказывая о разговоре, отметил, что речь шла о вопросах сотрудничества.

Помощь Израиля Украине

Израиль длительное время воздерживался от предоставления Украине военной помощи, а ограничивался только гуманитарной. В октябре 2022 года израильские власти заявляли, что страна не будет поставлять Украине вооружение.

Впоследствии министр обороны Израиля Бени Ганц, который пообщался со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, заявлял, что Израиль поможет нашей стране, но системы ПВО передавать не будет.

На фоне этого президент Зеленский призвал Израиль помочь Украине и определиться, планирует ли страна закрывать глаза на российский террор.

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