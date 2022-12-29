Сегодня документ возвращен в парламент с подписью президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о медиа 2022.

Документ в четверг, 29 декабря, возвращен с подписью главы государства, идет речь на сайте Верховной Рады.

Закон 15 декабря подписал глава ВР Руслан Стефанчук, и в этот же день его передали на подпись лидеру государства.

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Закон о медиа в Украине - что надо знать

13 декабря парламент принял закон о медиа. Документ, в частности, предусматривает введение запрета медиа государства-оккупанта, механизмов борьбы с враждебными интернет-сервисами и процедуру формирования "черных списков".

В законопроекте говорится, что каждая индустрия будет иметь свой орган сорегулирования. За нарушение закона предусмотрены штрафы, возможно аннулирование лицензии.

Медиа, структура собственности которого непрозрачна или не соответствует принятому закону, грозит закрытие.

Позже председатель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев сказал, что после того, как этот закон начнет работать, ни одно украинское медиа не может быть заблокировано или лишено лицензии без решения суда.

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