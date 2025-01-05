Зеленский подчеркнул, что Трамп оказался сильнее своей соперницы на выборах.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп оказался сильнее своей соперницы - вице-президента Камалы Харрис. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

"Он (Дональд Трамп - УНИАН) показал, что если хочешь иметь сильную страну, то нужно быть сильным. Он сильный", - сказал президент.

Зеленский отметил, что поддерживает инициативу Трампа завершить войну в Украине. Тем не менее он понимает, что новый президент США будет сосредоточен на решении проблем внутри своей страны.

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"Другим вопросом, говоря о мире, было то, что он завершит войну. Я очень надеюсь. Я думаю, что наши люди действительно поддерживают его идею. Для меня это очень важно. Чтобы возле него было много людей, которые занимались бы правильными вещами... Что на самом деле происходит на поле боя. Что на самом деле происходит с Путиным и Россией, что он на самом деле хочет", - добавил президент Украины.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что хочет, чтобы Трамп знал обо всем, что происходит в Украине. По его словам, так президент США сможет принимать правильные решения.

Другие заявления Владимира Зеленского из интервью

Ранее в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману президент Украины Владимир Зеленский высказался о "гарантиях безопасности" для России. По его словам, НАТО будет сдерживать не только Москву, но и Украину от дальнейшей агрессии.

Кроме того, Зеленский назвал условие для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. По его мнению, американский политик способен дать Украине желаемое.

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