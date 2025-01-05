Президент подчеркнул, что украинцы будут сильно возмущены, если наша страна не получит гарантий безопасности после завершения войны.

Вступление Украины в НАТО может стать гарантией безопасности не только для нашей страны, но и для России. Справедливое завершение войны позволит снизить вероятность того, что украинцы поедут убивать россиян в будущем.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

Фридман спросил у Зеленского о том, какие гарантии безопасности может получить РФ в случае подписания мирного соглашения. Президент ответил, что не стоит забывать о том, на чьей территории началась война.

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"Нарушено международное право и нарушен суверенитет нашей страны, убиты десятки тысяч людей наших и еще тысячи наших людей находятся в плену. Об этом все скажут. Даже когда я общаюсь с глобальным Югом, который пытается балансировать между двумя сторонами... Даже они признают, что это не внутренний конфликт, а полномасштабная война, которую начал Путин", - сказал он.

Фридман поинтересовался, считает ли Зеленский возможным сценарий, при котором помимо Украины в НАТО возьмут и Россию.

"Мне, откровенно говоря, неинтересно, что будет происходить в РФ после завершения войны. Тем не менее, это наши общие границы и мы должны понимать, что там происходит. Вообще, гарантии НАТО для Украины - это гарантии безопасности и для России", - объяснил президент.

Зеленский подчеркнул, что украинцы будут сильно возмущены, если Украина не получит гарантий безопасности после завершения войны и не добьется справедливости. Он уверен, что жители нашей страны, особенно те, кто потеряли близких из-за агрессии РФ, захотят отомстить.

"Поэтому, когда мы говорим про НАТО, они останавливают не только Россию... НАТО останавливает и нас. Потому что не для всех будет справедливость", - добавил президент.

Другие заявления Владимира Зеленского из интервью

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману заявил, что до полномасштабного вторжения России со стороны западных союзников было "очень много слов" и отсутствие реальной помощи.

Кроме того, президент объяснил, почему сейчас невозможно договориться с РФ. По словам главы государства, прекращение огня было принято в 2019 году, однако российский диктатор Владимир Путин не придерживался его и почти сразу начал свою агрессию.

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