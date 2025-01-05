Избранный президент США Дональд Трамп начнет свой второй срок в условиях значительно более сложного глобального ландшафта, чем во время первого пребывания в должности, пишет The Washington Post.
Хотя внешнеполитический стиль Трампа сосредоточен на персонализированных сделках и работе с автократами, новая реальность потребует более стратегического подхода.
Глобальные вызовы для Трампа
- Война в Украине
Трамп может столкнуться с давлением по поиску быстрого решения конфликта. Его обещания "заключить мир за один день" вызывают скептицизм, особенно на фоне максималистских требований России.
Европейские союзники обеспокоены, что Трамп может уступить слишком много, в том числе украинский суверенитет, чтобы достичь соглашения.
- Ближний Восток
Регион остается дестабилизированным из-за событий в Иране, Сирии и конфликтов в Газе. Израиль, хоть и укрепил свои военные позиции, столкнулся с международной критикой.
- Геополитическая ось автократов
Россия, Китай, Иран и Северная Корея образуют новый блок сопротивления Западу. Современные автократы стали менее склонными к заключению краткосрочных соглашений.
- НАТО
Трамп, который критиковал европейских членов НАТО за недостаточное финансирование, теперь столкнется с более осторожным отношением союзников. Его вторая каденция вызывает беспокойство относительно возможных изменений в политике США в отношении альянса.
Потенциальные стратегии Трампа
- Россия. Издание отмечает, что Трамп может попытаться возобновить личную дипломатию с Путиным, но диктатор, сосредоточенный на долгосрочных целях восстановления позиций России, стал еще менее сговорчивым.
- Китай и КНДР. WP предполагает, что Си Цзиньпин и Ким Чен Ын, которые уже имеют опыт взаимодействия с Трампом, могут создавать новые вызовы ввиду геополитической напряженности.
Среди внешнеполитических аналитиков существует ощущение, что Трамп подходит к своему второму сроку лучше подготовленным для выполнения своих внешнеполитических позиций, чтобы улучшить свою способность формировать события в мире, но, видимо, с меньшим пространством для напыщенности. Как заметил Робин Ниблетт, выдающийся сотрудник аналитического центра Chatham House, в более опасном мире "стоимость качания чаш весов может быть больше".
Дональд Трамп и Украина
Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский считает, что Трамп может остановить Путина, ведь он действительно хочет закончить войну. По его мнению, Трамп является "сильным и непредсказуемым". Президент Украины хочет, чтобы непредсказуемость президента Трампа касалась прежде всего Российской Федерации.
Также Зеленский заявил, что может встретиться с Дональдом Трампом вскоре после его инаугурации.