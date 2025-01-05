Второй срок американского президента будет значительно отличаться от его первой каденции. Теперь Трамп должен сосредоточиться на геополитике.

Избранный президент США Дональд Трамп начнет свой второй срок в условиях значительно более сложного глобального ландшафта, чем во время первого пребывания в должности, пишет The Washington Post.

Хотя внешнеполитический стиль Трампа сосредоточен на персонализированных сделках и работе с автократами, новая реальность потребует более стратегического подхода.

Глобальные вызовы для Трампа

Война в Украине

Трамп может столкнуться с давлением по поиску быстрого решения конфликта. Его обещания "заключить мир за один день" вызывают скептицизм, особенно на фоне максималистских требований России.

Видео дня

Европейские союзники обеспокоены, что Трамп может уступить слишком много, в том числе украинский суверенитет, чтобы достичь соглашения.

Ближний Восток

Регион остается дестабилизированным из-за событий в Иране, Сирии и конфликтов в Газе. Израиль, хоть и укрепил свои военные позиции, столкнулся с международной критикой.

Геополитическая ось автократов

Россия, Китай, Иран и Северная Корея образуют новый блок сопротивления Западу. Современные автократы стали менее склонными к заключению краткосрочных соглашений.

НАТО

Трамп, который критиковал европейских членов НАТО за недостаточное финансирование, теперь столкнется с более осторожным отношением союзников. Его вторая каденция вызывает беспокойство относительно возможных изменений в политике США в отношении альянса.

Потенциальные стратегии Трампа

- Россия. Издание отмечает, что Трамп может попытаться возобновить личную дипломатию с Путиным, но диктатор, сосредоточенный на долгосрочных целях восстановления позиций России, стал еще менее сговорчивым.

- Китай и КНДР. WP предполагает, что Си Цзиньпин и Ким Чен Ын, которые уже имеют опыт взаимодействия с Трампом, могут создавать новые вызовы ввиду геополитической напряженности.

Среди внешнеполитических аналитиков существует ощущение, что Трамп подходит к своему второму сроку лучше подготовленным для выполнения своих внешнеполитических позиций, чтобы улучшить свою способность формировать события в мире, но, видимо, с меньшим пространством для напыщенности. Как заметил Робин Ниблетт, выдающийся сотрудник аналитического центра Chatham House, в более опасном мире "стоимость качания чаш весов может быть больше".

Дональд Трамп и Украина

Как сообщал УНИАН, Владимир Зеленский считает, что Трамп может остановить Путина, ведь он действительно хочет закончить войну. По его мнению, Трамп является "сильным и непредсказуемым". Президент Украины хочет, чтобы непредсказуемость президента Трампа касалась прежде всего Российской Федерации.

Также Зеленский заявил, что может встретиться с Дональдом Трампом вскоре после его инаугурации.

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