Украина может начать переговоры с Россией только после встречи с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и получения гарантий безопасности.

Об этом в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману заявил лидер страны Владимир Зеленский. Исследователь заявил, что его мечтой является подписание мирного договора между Украиной и Россией после договоренностей о прекращении огня и предоставления Киеву сильных гарантий безопасности. Зеленский ответил так:

"Думаю, что 25 января или в другой день мы садимся прежде всего с Трампом. Мы с ним договариваемся, как мы способны остановить войну и Путина. И для нас очень важно, чтобы Европа, частью которой мы являемся, также имела голос".

Президент отметил, что разговор с Москвой возможен только после того, как Киеву предложат гарантии безопасности. По его мнению, Трамп способен это сделать.

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"И именно так, а не просто мы сразу сели [за стол переговоров] втроем", - добавил Зеленский.

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