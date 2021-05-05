Вторую ступеньку президентского рейтинга занял Петр Порошенко, которого поддержали бы 18,1%.

Если бы выборы президента состоялись в апреле, действующего главу государства Владимира Зеленского поддержали бы 31,4% среди тех избирателей, которые собираются голосовать и определились с выбором.

Читайте такжеВ Раду сейчас могут пройти пять партий - опрос КМИСОб этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 16 по 22 апреля.

Так, если бы выборы президента проходили во второй половине апреля, наибольшую поддержку получил бы Зеленский - 23,4% всех респондентов и 31,4% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

Вторую ступеньку президентского рейтинга занял его предшественник Петр Порошенко. Его поддержали бы 13,5% среди всех респондентов и 18,1% среди тех, кто определился.

Следующими стали лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (соответственно, 8,9% и 11,9%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (7,7% и 10,4%) и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко (7,1% и 9,6%).

"Если сравнивать с нашими февральскими рейтингами, то, хотя список кандидатов был другим, но также можно говорить о росте поддержки В. Зеленского и снижении - Ю.Бойко", - отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

Он уточнил, что для определения причин динамики рейтингов нужны отдельные исследования.

Однако Грушецкий предполагает, что рост рейтинга Зеленского и партии "Слуга народа" связан с резонансными решениями, в частности принятыми СНБО.

Результаты феральского рейтинга КМИС

За Зеленского проголосовали бы 16,2% среди всех респондентов и 22,7% среди тех, кто определился с выбором

За лидера партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поддержали бы 13,1% среди всех респондентов и 18,3% среди тех, кто определился.

На третьем месте – лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, с показателями, соответственно, 10,3% и 14,5%.

*** Киевский международный институт социологии с 16 по 22 апреля провел опрос во всех регионах Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса).

2003 респондента были опрошены методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близки

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Автор: Антонина Доломанжи