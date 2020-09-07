Все паломники, прибывшие в Украину до введенного правительством временного запрета на въезд иностранцев, пройдут тесты на COVID-19.

В этом году Умань для празднования иудейского нового года Рош ха-Шана посетят 3 тысячи хасидов.

Читайте такжеВ Умани произошел конфликт между хасидами и местными жителями: в ОЕОУ заявили о его имущественном характере (видео)Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время совещания с участием главы Национальной полиции Игоря Клименко, мэра Умани Александра Цебрия, а также представителей Министерства иностранных дел и Министерства культуры, передает пресс-служба МВД.

«По разным подсчетам ежегодно в Умань для празднования еврейского нового года приезжали 30-40 тысяч человек, в этом году в связи с всемирной пандемией город посетят около 3 тысячи человек. Все паломники, прибывшие в Украину до введенного правительством временного запрета на въезд иностранцев пройдут тесты на COVID-19», - сказал Аваков.

По словам министра, во время Рош ха-Шана в Умани будут введены технические ограничения.

«Мы понимаем все риски, связанные с празднованием Рош ха-Шана. Подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность на улицах Умани. Мы сделаем все возможное, чтобы эти мероприятия прошли спокойно и безопасно», - добавил Аваков.

Почему хасиды едут в Умань

В городе находится могила цадика (праведника) Нахмана, основателя так называемой брацлавской течения хасидизма, – одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей этого течения.

Паломники верят, что тот, кто встретит новый год на могиле в Умани, весь год будет счастливым.

В 2019 году для встречи 5780-го иудейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умань прибыли более 30 тысяч паломников. В этом году празднование запланировано на 18 сентября.

Запрет на въезд: хронология

Летом МИД Израиля призвал украинские власти принять меры для того, чтобы не допустить массовых собраний людей в Умани, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

18 августа правительства Украины и Израиля в совместном заявлении призвали хасидов из-за угрожающей эпидемической ситуации воздержаться от посещения Умани.

Президент фонда имени Раби Нахмана Натан Бен-Нун выразил надежду, что органы местной и центральной власти Украины, несмотря на карантин, позволят хасидам совершить паломничество к священным для них местам в Умани.

26 августа Кабинет министров принял решение о временном запрете на въезд в Украину иностранцам с 29 августа по 28 сентября, кроме отдельных категорий граждан.

27 августа правительство установило запрет на въезд иностранцев с полуночи 28 августа.

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Автор: Константин Гончаров