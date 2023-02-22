Президент Украины Владимир Зеленский провел несколько подготовительных встреч в контексте дальнейших санкционных шагов Украины.
"Провел несколько подготовительных встреч в контексте дальнейших санкционным шагов нашего государства", – заявил глава государства во время вечернего видеообращения.
Президент подчеркнул, что Украина не будет сбавлять давление на врага – как внешнего, так и внутреннего.
"Детали сообщу", – уточнил он.
Санкции Украины против РФ
19 февраля президент Украины ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций против 333 россиян и "Московской биржи ММВБ-РТС".
В конце января Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против юридических и физических лиц, которых Россия использует, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат.
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