Санкции, которые будут действовать в течение 10 лет, предусматривают блокирование активов, полное прекращение торговых операций, а также лишение государственных наград Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций против 333 россиян и "Московской биржи ММВБ-РТС". Соответствующий указ №82/2023 от 19 февраля опубликован на сайте главы государства.

В частности, указом президент постановил ввести санкции против 333 граждан России и публичного акционерного общества "Московская биржа ММВБ-РТС".

Санкции, которые будут действовать в течение 10 лет, в частности предусматривают:

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блокировка активов;

полное прекращение торговых операций;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений на деятельность в Украине;

лишение государственных наград Украины.

При этом Министерство иностранных дел Украины должно уведомить страны Евросоюза, США и других государств о санкциях и поставить вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Украинские санкции против России - что известно

28 января 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о введении санкций против юридических и физических лиц, которых Россия использует, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат. Речь идет о 185 компаниях и лицах.

Ранее он ввел в действие решение СНБО о санкции против 22 россиян, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику Кремля. Кроме того, он ввел санкции против 198 граждан России, Украины и Беларуси.

12 февраля президент Украины подписал указ о применении персональных санкций до 200 человек, которые связаны с Россией. Ограничения введены сроком на 50 лет.

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