Президент подчеркнул, что каждый должен работать только ради государства, а "старых форматов" больше не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский на следующую неделю анонсировал продолжение работы по очистке государственных институтов.

В своем вечернем видеообращении глава государства подчеркнул, что "старых форматов" больше не будет. "На следующей неделе будет продолжение нашей работы по очистке государственных институтов от тех, кто пытался перетянуть из прошлого все те старые свои привычки и старые схемы...", - сказал он.

По словам Зеленского, они десятилетиями ослабляли Украину.

Видео дня

"Старых форматов в нашем государстве больше не будет - тех форматов, когда одни защищали государство и людей, а другие пытались поставить и государство, и людей на службу своей выгоде", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что кем бы человек ни был - будь-то военкомом, депутатом или должностным лицом – каждый должен работать только ради государства.

"Так и будет", - подытожил Зеленский.

Расследование деятельности должностных лиц

Как известно, в течение последних месяцев украинские правоохранители активно реагируют на ряд журналистских расследований относительно деятельности отдельных должностных лиц, военных комиссаров и народных депутатов.

В частности, состоялся ряд задержаний руководителей территориальных центров комплектования и соцподдержки. Самый громкий случай касается уже бывшего одесского военкома Евгения Борисова, семья которого за время полномасштабного вторжения приобрела ряд дорогостоящих объектов недвижимости в Испании и автомобилей. Борисова задержали в конце июля и взяли под стражу.

Кроме того, подозрения объявлены и нескольким нардепам, которые незаконно выезжали за границу во время полномасштабного вторжения. Речь идет в частности о Юрии Аристове, отдыхавшем на Мальдивах, и Андрее Холодове, которого заметили на Кипре.

Также подозрение во взяточничестве и злоупотреблении положением получила нардеп Людмила Марченко. По данным правоохранителей, парламентарий брала деньги за внесение данных в информационную систему "Шлях", которые предоставляют право на пересечение границы.

Вас также могут заинтересовать новости: