Без США Европа не вытянет поддержку Украины на достаточном уровне.

Европейские союзники Украины обеспокоены крайне медленными темпами украинского контрнаступления. Они опасаются, что при отсутствии значительного прогресса до наступления зимы США могут прекратить активную поддержку Украины, а Европа не способна обеспечить Киев всем необходимым, пишет Bloomberg.

"За более чем два месяца своего контрнаступления Киеву удалось достичь лишь тактических успехов против сильно окопанных российских сил, несмотря на то, что он направил в операцию много подразделений, обученных и вооруженных США и Европой. Окно для дальнейших крупных действий сужается, поскольку осенью надвигается влажная и холодная погода", – говорится в публикации.

Издание отмечает, что несмотря на обещания украинских и западных официальных лиц продолжать борьбу до конца, повторить масштабы поддержки в следующем году будет трудно.

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"Запасы боеприпасов, в частности, исчерпаны, а производство в США и Европе не будет увеличено до конца 2024 года. Истребители F-16, вероятно, также не прибудут раньше следующего года", - говорится в статье.

Кроме того, для США поддержка Украины становится все труднее с политической точки зрения. Проблема в том, что в Республиканской партии все больше и больше противников такой помощи. Европейские чиновники обеспокоены тем, что президент Джо Байден может в конечном итоге попытаться подтолкнуть Украину к переговорам при отсутствии значительного прогресса на поле боя, поскольку в следующем году в США вспыхнет предвыборная кампания.

"Постоянная поддержка Украины со стороны США остается важной, поскольку Европа сама по себе не имеет военного потенциала, чтобы достаточно усилить силы Киева", – пишет Bloomberg.

Публично Киев и его союзники отрицают, что в этом году война зашла в какой-то тупик, но в частном порядке некоторые официальные лица предупреждают, что это становится все более вероятным, поскольку успехи на местах достигаются медленно.

На Западе все громче звучат голоса о том, что ВСУ должны прибегнуть к тактике активных бронетанковых штурмов российских позиций, от которой украинское командование отказалось после больших потерь в начале лета.

Однако есть и те, кто признают, что учитывая доступные Киеву ресурсы, более продуманная и осторожная стратегия, которую Генштаб ВСУ реализует сейчас, является правильной. Хотя она и потребует больше времени для получения видимых успехов.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

По словам главы американского Генштаба Марка Милли, появляется все больше признаков того, что украинские войска прорвали первую линию российской обороны на определенном участке фронта в Запорожской области. В частности сейчас украинские войска расширяют клин в направлении стратегически важного города Токмак.

Секретарь СНБО Алексей Данилов уверяет, что контрнаступление украинских войск происходит по тому плану, который был утвержден. Он отметил, что продвижение происходит таким образом, который возможен для сохранения максимального количества военных. По его словам, радикально ситуацию изменить может наличие у ВСУ современных истребителей.

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