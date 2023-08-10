Украинцы очень нуждаются в хороших новостях с фронта, но не получают их.

В течение почти 18 месяцев Украина противостоит российским захватчикам, оказывая поддержку своим войскам, но усталость от войны начинает понемногу накапливаться.

Как пишет The Washington Post, ВСУ смогли одержать в прошлом году победы в Киевской, Харьковской и Херсонской областях, что дало украинцам силы пережить тяжелую зиму вследствие авиаударов по гражданской инфраструктуре. Все это время украинские официальные лица и их западные партнеры говорили о будущем контрнаступлении, которое, как они надеялись, благодаря потоку нового оружия и обучению переломит ход войны. Но через два месяца после того, как Украина пошла в наступление, с небольшим видимым прогрессом на фронте, нарратив о единстве и бесконечной устойчивости начал разрушаться.

"Число погибших — неисчислимые тысячи — увеличивается ежедневно. Миллионы перемещенных лиц и не видят возможности вернуться домой. Во всех уголках страны мирные жители истощены серией недавних российских атак, включая удары по историческому собору в Одессе, жилому дому в Кривом Роге и центру переливания крови в Харьковской области", - пишет издание.

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WP отмечает, что украинцы, очень нуждающиеся в хороших новостях, просто не получают их.

Как отмечает одна из волонтеров, раньше, даже когда ситуация была болезненной, "люди были едины". Они вызвались добровольцами, готовили еду друг для друга и доставляли еду солдатам. Теперь, по ее словам, возникает чувство коллективного "разочарования".

Женщина отмечает, что по улицам ходит гораздо меньше мужчин, чем раньше. Украина не раскрывает данные о своих военных потерях, но, по ее словам, все делятся историями о новых солдатах на фронте, которые продержались всего два-три дня.

Украинцев также угнетает отсутствие активных успехов на фронте.

Женщина, муж которой вернулся с войны без ноги, сказала, что хочет, чтобы "контрнаступление было более активным". "Я хочу, чтобы цена, которую они(солдаты) заплатили, была разумной. Иначе просто бесполезно то, через что они прошли", - сказала она.

При этом ее муж заявляет, что учитывая ситуацию в армии, больше не отправится на фронт.

"Всех берут и отправляют на передовую без должной подготовки", — сказал он. "Я не хочу быть в компании немотивированных людей".

Хотя люди в основном злятся на Россию, но они также не боятся критиковать Украину, в частности, коррумпированных чиновников. Как отмечают некоторые солдаты, людей, наживающихся на войне, "следует отправить на передовую".

Также люди часто обвиняют тех, кто сейчас развлекается и веселятся, несмотря на войну.

"Все эти танцующие и улыбающиеся люди должны помнить, что есть такие солдаты, как мой парень, в окопах без ротаций и под обстрелами каждый день", — сказала девушка, парень которой сейчас на фронте.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Украина начала новую волну контрнаступления два месяца назад. В частности, на южном направлении целью ВСУ было перерезать сухопутный корридор и перекрыть пути обеспечения захваченных оккупантами территорий.

Однако темп контрнаступления очень медленный, поскольку ВСУ пытаются пробиться сквозь российские укрепления и минные поля, которые оккупанты успели создать за время пребывания на захваченных территориях.

Это вызывало неоднократные нарекания со стороны западных союзников, в то же время украинское военное руководство уверяет, что все идет по плану и настаивает на том, что эта тактика помогает уменьшить потери среди солдат.

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