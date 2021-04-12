Пленарное заседание состоится в 17:30.

Завтра на втором внеочередном заседании Верховная Рада рассмотрит 12 вопросов.

Читайте такжеЗавтра Рада может провести два внеочередных заседанияКак сообщается на сайте Верховной Рады, председатель ВРУ Дмитрий Разумков подписал распоряжение № 83 о созыве внеочередного пленарного заседания парламента девятого созыва по требованию 153 народных депутатов.

Заседание состоится в 17:30.

На нем будут рассмотрены законопроекты, связанные с распространением коронавирусной болезни, в частности по отдельным вопросам завершения 2020/2021 учебного года (регистрационный № 5014); о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (рег. № 4540).

Кроме того, будут рассматриваться законопроекты о внесении изменений в раздел IV "Заключительные и переходные положения" закона "О потребительском кредитовании" относительно кредитов, предоставленных в иностранной валюте (рег. № 4475); два проекта законов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины и в Налоговый кодекс относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц (рег. № 4398 и № 4399).

На внеочередном заседании также будут рассматриваться проекты законов о военном погребальном ритуале (рег. № 4636-1); по обеспечению реализации прав застрахованных лиц (рег. № 5187-1).

Депутаты будут работать над проектом закона о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год" по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем (рег. № 5308).

Кроме того, депутаты будут голосовать за разблокировку подписания закона о приватизации объектов большой приватизации (рег. № 4543-П).

На повестке дня – законопроекты по расширению возможностей для трансформации образовательной сети и защиты прав участников образовательного процесса (рег. № 5138-1); по совершенствованию процедур оборонного планирования (рег. № 4210); по совершенствованию механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественного профильного среднего образования (рег. № 4629-1).

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Автор: Надя Пришляк