Завтра депутаты соберутся на внеочередное заседание \ фото УНИАН

Завтра на втором внеочередном заседании Верховная Рада рассмотрит 12 вопросов.

Читайте такжеЗавтра Рада может провести два внеочередных заседанияКак сообщается на сайте  Верховной Рады, председатель ВРУ Дмитрий Разумков подписал распоряжение № 83 о созыве внеочередного пленарного заседания парламента девятого созыва по требованию 153 народных депутатов.

Заседание состоится в 17:30.

На нем будут рассмотрены законопроекты, связанные с распространением коронавирусной болезни, в частности по отдельным вопросам завершения 2020/2021 учебного года (регистрационный № 5014); о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (рег. № 4540).

Кроме того, будут рассматриваться законопроекты о внесении изменений в раздел IV "Заключительные и переходные положения" закона "О потребительском кредитовании" относительно кредитов, предоставленных в иностранной валюте (рег. № 4475); два проекта законов о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины и в Налоговый кодекс относительно реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц (рег. № 4398 и № 4399).

На внеочередном заседании также будут рассматриваться проекты законов о военном погребальном ритуале (рег. № 4636-1); по обеспечению реализации прав застрахованных лиц (рег. № 5187-1).

Депутаты будут работать над проектом закона о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2021 год" по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан жильем (рег. № 5308).

Кроме того, депутаты будут голосовать за разблокировку подписания закона о приватизации объектов большой приватизации (рег. № 4543-П).

На повестке дня – законопроекты по расширению возможностей для трансформации образовательной сети и защиты прав участников образовательного процесса (рег. № 5138-1); по совершенствованию процедур оборонного планирования (рег. № 4210); по совершенствованию механизмов формирования сети лицеев для внедрения качественного профильного среднего образования (рег. № 4629-1).

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Автор: Надя Пришляк