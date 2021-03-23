За 2020 год Мендель заработала 684 тысячи гривень (без вычета налогов) на должности пресс-секретаря президента.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель задекларировала более 684 тысяч гривень зарплаты на своей должности за прошлый год, что в два раза больше, чем зарплата Владимира Зеленского за 2020 год.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.

За 2020 год Мендель получила 684048 гривень зарплаты на должности пресс-секретаря президента (без вычета налогов). А Зеленский за этот же период получил 336 тысяч гривень.

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Средний ежемесячный доход Мендель в 2020 году составил 57 004 гривны.

Также пресс-секретарь Зеленского задекларировала приобретение 5 декабря автомобиля Suzuki Vitara 2020 года выпуска. Его стоимость составила 605 900 гривень. Для покупки транспорта 8 декабря она взяла кредит в размере 388 901 гривны.

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Автор: Денис Прядко