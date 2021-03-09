По мнению Юлии Мендель, основной удар был нацелен не на нее, а против семьи президента.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о реакции Владимира Зеленского на слухи о ее беременности от него.

Как сообщила Мендель в интервью изданию "Гордон", когда в июле 2020 года случился "вброс" о ее якобы беременности, Зеленский перевел эту тему в шутку.

"Ну, спросил: "Как дела?" - посмеялся, типа: "Ты в положении?" Ну, он сам смеялся, это было смешно", - рассказала спикер Зеленского.

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При этом она отметила, что неприличных шуток президент себе не позволял. "Мы не переходим какие-то грани", - подчеркнула Мендель.

"Вы знаете, он очень занятой человек на самом деле, а это - очередная глупая абсолютно атака, которая показывает примитив мышления, потому что как ты можешь атаковать молодую девушку? Ну самое примитивное - секс с начальником", - добавила Мендель.

По ее мнению, основной удар был нацелен не на нее, а против семьи президента, и они с Зеленским это обсуждали.

"Я завтра ухожу, послезавтра никто не знает, кто такая Мендель. Вопрос же не во мне", - пояснила пресс-секретарь.

Мендель также добавила, что не обсуждала эту тему с женой президента Еленой Зеленской, но подчеркнула, что она - "абсолютно трезвомыслящий человек, который понимает, что происходит".

"Это настолько низко и далеко вообще от чего-либо, что нет смысла это обсуждать. Это может быть уровень "60 минут", но точно не наш", - заявила она и рассказала, что российское ток-шоу посвятило ее выдуманной беременности целый блок. "60 минут, пять экспертов и ни одной беременности", - пошутила Мендель.

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Также пресс-секретарь президента рассказала, почему для записи видеообращения, в котором она назвала слухи о беременности фейком, она выбрала наряд с голыми плечами и распущенными волосами.

"Я была на фотосъемке. И я понимала, что оно разгорается и что обычным, нормальным людям, которые сидят онлайн, - им просто нужно было сказать, что это фейк... Мне нужно было послать месседж, это нужно было сделать быстро", - рассказала Мендель.

Она не считает, что ее выбор одежды был чем-то неправильным. "Это было очень длинное, кстати, черное платье, с длинными рукавами... Красивое платье. Оно не из дешевых", - добавила пресс-секретарь.

Слухи о беременности Мендель от Зеленского: что известно

В начале июля 2020 года в сети появились слухи о любовной связи между президентом Украины Владимиром Зеленским и его пресс-секретарем Юлией Мендель. Говорилось даже о беременности Мендель от своего шефа.

Спустя несколько дней Мендель с голыми плечами прокомментировала слухи о беременности от Зеленского. "Каждый фейк имеет свое имя", - заявила пресс-секретарь президента.

Позже Юлия Мендель рассказала о своем молодом человеке. Он занимается политикой, однако не в Офисе президента.

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Автор: Александр Топчий