Мендель подчеркнула, что для общения Зеленского с Байденом нужно подготовить «платформу».

В том, что телефонные переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена пока не состоялись, нет никакого негатива.

Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в интервью Олеси Бацман.

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Она считает, что лидеры двух стран не поговорили по телефону, поскольку американский президент еще не успел сформировать полностью свою администрацию.

"Почему-то никто не обращает внимания на то, что Джо Байден не сформировал свою администрацию. То есть там даже не было многих людей, с которыми можно было связаться», — сказала она.

Мендель подчеркнула, что уже связалась с пресс-службой Белого дома.

"Я, например, с пресс-службой связалась. Я сказала: “Мы здесь“. “Очень хорошо, что связались, давайте оставаться на связи“. Но, если там половина людей не назначена", — уточнила она.

По словам Мендель, контакты между президентами Украины и США «происходят постоянно на определенном уровне».

"...И нет в этом абсолютно никакого негатива. Я думаю, очень скоро будет ситуация, когда мы поймем, что с США у нас все налажено. Действительно, ведется очень большая работа между дипломатами и различными службами. Был обмен письмами президентов. И были достаточно четкие месседжи, которые показали, что происходит", — сказала она.

Также Мендель подчеркнула, что для общения Зеленского с Байденом нужно подготовить «платформу». Она также напомнила, что со дня инаугурации Байдена прошло всего полтора месяца.

"У Джо Байдена есть склонность к результативности, как и у Владимира Зеленского. Поговорить — это хорошо, а, чтобы было действие, то для этого нужно подготовить платформу. Я думаю, у нас будут очень эффективные и сильные переговоры, и здесь речь не просто о звонке", — отметила Мендель.

Она добавила, что ведется большая работа и между дипломатами, так и между различными службами, президенты обменялись письмами. Также она напомнила, что Байдена пригласили на торжества в честь 30-летия Независимости Украины.

"Этого визита ожидают, но сейчас еще рано об этом говорить", — резюмировала она.

Напомним, что ранее глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что подготовка к телефонному разговору президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского продолжается и причины для беспокойства нет.

Как сообщалось, президент США Джо Байден может принять участие в международном саммите "Крымской платформы" — переговорной площадки, целью которой является деоккупация Крыма.

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Автор: УНИАН