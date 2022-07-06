По словам президента, ошибки надо исправлять, вот и все.

Решение об ограничениях передвижения для военнообязанных по территории страны было принято неправильно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместном с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином брифинге в Киеве.

"Относительно вчерашнего решения, сегодня было у нас заседание. В принципе, у нас ежедневно заседания с военными. Сегодня было отдельное дополнительное заседание из-за этого вопроса. Мы разобрались, указали детали вчерашнего решения. Решение должно быть отменено. И официальную информацию вы обязательно получите. Что касается этого решения, детали говорят, что оно принято неправильно, есть согласование на сегодняшнем заседании по этому решению", - сказал он.

Зеленский заверил, что никаких недоразумений с военными и Генштабом из-за этого нет.

"Никакого недоразумения у нас нет. У нас война, мы должны работать одной командой. Мы так и работаем. Если есть какая-то несогласованность, то надо исправлять эти ошибки, они мелкие, по сравнению с той прочностью, которую демонстрирует наше государство, народ Украины, ВСУ. Ошибки надо исправлять, вот и все", - пояснил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Генштабе Вооруженных Сил Украины заявили об утверждении Порядка предоставления разрешения гражданам Украины, которые находятся на воинском учете, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) в военное время. Разрешение выдавалось от 30 суток до года.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что никаких указаний на препятствование перемещению лиц не было, но военнообязанные должны стать или восстановиться на воинском учете. По его словам, те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Сегодня, 6 июля, Залужный заявил, что Генштаб отменяет порядок выдачи разрешений на выезд военнообязанным.

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