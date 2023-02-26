Он занимаю эту должность почти год.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Эдуарда Москалева с должности Командующего объединенными силами. Он был назначен на эту должность вскоре после полномасштабного вторжения Российской Федерации в феврале прошлого года.

Указ главы государства №113/2023 об увольнении Москалева датирован воскресеньем, 26 февраля.

"Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности командующего Объединенных сил", – говорится в документе.

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Что известно об Эдуарде Москалеве

Эдуард Москалев – генерал-майор Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Ранее Москалев был командиром оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" и начальником штаба – первым заместителем командующего войск оперативного командования "Восток".

15 марта 2022 года указом президента Украины был назначен командующим Объединенных сил. Через несколько дней после назначения президент Владимир Зеленский наградил Москалева орденом Богдана Хмельницкого II степени "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге".

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