К тому же пункт о медийной реформы есть среди перечня реформ, которые Украина должна выполнить на пути к ЕС.

Закон о медиа должен обеспечить свободу слова и национальную безопасность Украины одновременно.

Об этом глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк сообщила в эфире информационного телемарафона.

"Это пункт шестой - реформа медийная. Он чрезвычайно важен. Все хорошо помнят все те события, которые происходили вокруг принятия закона о медиа. И мы до сих пор, находясь в войне, руководствуемся законом 1995 года. Поэтому, мое пожелание к парламентариям, чтобы закон о медиа был как можно быстрее проголосован, тогда мы точно выполним еще больше процентов реформ, которые от нас ожидают", - подчеркнула Герасимьюк.

Она заметила, что тот законопроект, который должен быть вынесен в парламенте на голосование, должен обеспечить свободу слова и национальную безопасность одновременно.

"В первую очередь, свободу слова. Но и национальную безопасность в информационном пространстве - также в первую очередь. Здесь нет первой и второй очередности. Этот законопроект, я считаю, должен быть принят и поддержан медийщиками... Этот закон будет на много лет, который бесспорно постоянно будет совершенствоваться, потому что мир постоянно движется", - сказала Герасимьюк.

Председатель Нацсовета по вопросам телевидения отметила, что считает закон о медиа, который находится на рассмотрении в парламенте, максимально приближенным к удовлетворительному варианту.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2019 года группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте проект закона о медиа (№2693). Законопроект был призван урегулировать отношения, связанные с распространением массовой информации, и определял правовые основы деятельности в Украине субъектов в сфере медиа, а также основы государственного управления, регулирования и надзора (контроля) в этой сфере.

19 мая 2020 года Верховная Рада вернула законопроект о медиа в Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики для доработки. Вокруг законопроекта велось много дискуссий, в профильном комитете получили десятки обращений представителей медиа индустрии, поэтому были нужны структурные дополнения. В частности, речь шла о необходимости выписать нормы, касающиеся как полномочий Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, так и регулирования онлайн-медиа.

17 июня 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС, при этом она уточнила, что Украина для этого должна воплотить ряд важных реформ. Перечень этих требований есть в соответствующем документе Еврокомиссии.

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