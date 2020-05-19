Рада вернула законопроект о медиа в профильный комитет для доработки

По словам председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко, вокруг законопроекта "много дискуссий".

Верховная Рада направила на повторное первое чтение в профильный комитет законопроект о СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение, предложенное Комитетом Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, проголосовали 278 народных депутатов.

Председатель этого комитета Александр Ткаченко заявил, что вокруг законопроекта "велось много дискуссий, и мы получили десятки обращений представителей индустрии, у нас была трехдневная видеоконференция с Советом Европы, и сейчас много нужно структурных дополнений. Поэтому лучше отправить это на повторное первое чтение".

По словам Ткаченко, говорится о необходимости выписать нормы, касающиеся как полномочий Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, так и регулирования онлайн-медиа.

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Он также заявил о необходимости приведения многих положений, в том числе вещания громад, к европейской директиве об аудиовизуальных медиа.

Как сказал Ткаченко, при обсуждении законопроекта было много возражений относительно введения такого понятия, как "язык вражды".

"Для вашей информации: на прошлой неделе парламент Франции принял закон, по которому вводится регулирование языка вражды, языка террористов, в том числе в онлайн-медиа. И обязательства - убирать с онлайн-платформ, таких как YouTube, Facebook, язык вражды, или штраф 1 млн 250 тыс. евро", - подчеркнул он.

По словам Ткаченко, дискуссия остается открытой, и председатель комитета приглашает всех к диалогу.