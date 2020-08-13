Беларусь все еще не сообщила о местонахождении задержанных украинцев

Украинский консул объезжает все места временного задержания лиц в Минске, но пока что получить информацию об украинцах не удалось.

Органы Беларуси до сих пор не сообщили украинской стороне информацию о местонахождении задержанных граждан Украины.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге. Он уточнил, что в настоящее время известно, что 12 августа в Беларуси задержали трех граждан Украины. Это правозащитники «Восток SOS» Константин Реуцкий и Евгений Васильев, а также Оксана Алешина. «Мы требуем немедленного и безусловного освобождения этих лиц с целью их возвращения в Украину», - заявил Кулеба.

По поручению Кулебы посольство Украины направило в МИД Беларуси две ноты с запросом предоставить информацию о всех украинских гражданах, которые были задержаны в период с 9 по 12 августа, а также о причинах их задержания.

Министр отметил, что, по имеющейся информации, в отношении Реуцкого и Васильева выдвинуты обвинения по статье о «массовых беспорядках», которая предусматривает от 3 до 8 лет заключения. Вчера вечером по месту временного проживания украинцев в Минске провели обыски, в ходе которых изъяли ноутбук Реуцкого, паспорт Васильева и другие вещи.

Кулеба отметил, что сегодня украинский консул объезжает все места временного задержания лиц в Минске, но пока что получить информацию об украинцах не удалось.

Протесты в Беларуси: что происходит

9 августав Беларуси прошли президентские выборы.

По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую - 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% - Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечень (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).

Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 3 тыс. участников акций в ночь на 10 августа, более 2000 человек в ночь на 11 августа и более 1000 - в третью ночь акций в разных городах страны.

Реуцкий и Васильев были задержаны белорусскими силовиками вечером 12 августа в Минске.



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