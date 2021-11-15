Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко поддержала инициативу Порошенко встретиться с президентом Украины.

Народный депутат Украины Петр Порошенко (фракция "Европейская солидарность") призывает президента Украины Владимира Зеленского в ближайшее время встретиться с руководителями фракций парламента.

Об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что такая встреча, на которой поднимались бы вопросы угроз для национальной безопасности Украины, относительно кризиса в энергетической сфере, а также кризиса с COVID-19 и экономического кризиса, должна была бы состояться как можно быстрее.

"Прошу избавиться от своих страхов. Враг не в Украине, враг у ворот и стучит в наши двери", - сказал Порошенко.

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко поддержала инициативу Порошенко встретиться с президентом Украины.

Она отметила, что встреча Зеленского с лидерами фракций должна быть проведена в закрытом режиме с тем, чтобы обсудить ситуацию насчет угрозы войны с Россией.

Она также добавила, что странно выглядит, когда весь мир говорит о такой угрозе, а Украина делает вид, что ничего не происходит.

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Как сообщал УНИАН, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировки войск численностью 90 тыс. лиц.

31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Автор: Надя Пришляк