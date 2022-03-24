Украинские власти ведут переговоры о новых санкциях, новых поставках оружия, привлечении масштабной гуманитарной и финансовой поддержки.

За месяц мир ввел более 4 тыс. санкций, российская экономика идет на дно.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в обращении, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.

"Они думали, что санкции, если их успеют ввести, будут символическими. Однако нам удалось организовать разрушительный экономический удар. За месяц международное сообщество в целом ввело более 4 тыс. санкций. Российская экономика идет ко дну", - отметил он.

Кулеба подчеркнул, что ежедневная работа президента и украинской дипломатии позволила консолидировать глобальную антивоенную коалицию.

Министр подчеркнул, что власти ведут переговоры о новых санкциях, новых поставках оружия, привлечении масштабной гуманитарной и финансовой поддержки.

"Этот месяц принес большое горе, но и также новую надежду - членство Украины в ЕС перешло из разряда далекой мечты в реальную обозримую перспективу. Благодаря работе президента, благодаря усилиям украинского народа по сдерживанию захватчиков мы открыли двери для полноценного вступления Украины в ЕС. И я убежден, что нам это удастся", - отметил Кулеба.

Глава МИД заявил, что украинский народ - это народ победителей, а в Украине сегодня рождается новая надежда для нового свободного и справедливого мира.

"Украинцы войдут в историю не только как народ, который боролся, но и который также победил", - добавил Кулеба.

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