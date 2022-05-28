По словам главы государства, такое решение могло бы поставить крест в экономике нашего государства.

Власти США не верили в Украину, поэтому еще за год до войны предлагала эвакуировать людей и начать рыть окопы.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в интервью нидерландскому изданию, пишет 24 канал.

Зеленский рассказал, что украинские власти и военные были готовы к нападению России. В то же время, в США предлагали подготовиться к этому. Мол, за год до начала войны необходимо было вывозить население Украины и рыть окопы. По словам главы государства, такое решение могло бы поставить крест в экономике нашего государства.

"Я с этим не согласен, потому что не стоит создавать ненужную панику. Это повлияет на наше финансовое положение, бюджет и экономику... Мы поняли, что стоимость нашей валюты упадет, а деньги людей и компаний уйдут из страны. И я думаю, что были большие риски", – рассказал Зеленский.

Президент высказал убеждение, что эти месяцы войны доказали, что решение, принятое высшим руководством, было верным. Сегодня, по словам Зеленского, государственному бюджету не хватает как минимум 5 млрд. Однако о какой именно валюте идет речь, он не уточнил.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае возврата военным путем территорий к границам, что были к 24 февраля - начале полномасштабного вторжения России в Украину, РФ сядет за стол переговоров, тогда можно будет говорить об освобождении Крыма и Донбасса.

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