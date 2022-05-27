По словам советника главы ОП, если Россия не проиграет, то реваншизм и русский шовинизм будут только нарастать, и третья мировая война точно будет.

В случае победы РФ в Украине начнется Третья мировая война, поскольку униженные русские захотят доказать, что они действительно вторая армия мира.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Если Россия не проиграет, то реваншизм, шовинизм русский будут только набухать. Будут становиться все больше и масштабнее. И война третья мировая, которой они так боятся, точно будет. Потому что Россия будет нас ненавидеть гораздо больше. Потому что мы унизили их. Мы доказали, что это не вторая армия в мире. И они захотят отомстить нам", - заявил он.

По его словам, интенсивные бои связаны с намерением РФ забрать часть территорий. Сейчас Россия собрала достаточно ресурсов на востоке Украине и поставила на кон все, что было.

"Они хотят забрать хотя бы часть нашей территории. И потому там идут очень интенсивные боевые действия. Сегодня говорить о том, что можно договориться о каком-то договоре, юридически, который будет фиксировать итоги войны, невозможно. Параллельно с этим идет дипломатическая работа на уровне политических советников с точки зрения, а какие гарантии после войны", - сказал Подоляк.

Война России против Украины

24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Более 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами.

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