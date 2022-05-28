На захваченных украинских землях РФ действует по методичке нацистов, отметил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на востоке и оккупированных территориях Украины.

Об этом он заявил в интервью для телеканала NOS.

"На востоке Украины есть риски, вызовы, есть шаги по желанию со стороны российской армии окружить нашу, есть большое увеличение военной техники и людей со стороны РФ, есть концентрированный контингент группировки: артиллерия, танки, броня, техника", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что на оккупированных территориях Россия действует по единой схеме - по "методичке" нацистов.

"Политика, которую применяет Россия везде, - отключение от телевидения, отключение от той или иной сети интернета, подключение только своего телевидения, и начинается информационная война. После этого всю местную власть пытают..., они либо гибнут, либо специально для людей их показательно пытали. Там Средневековье", - рассказал он.

Также глава государства добавил, что захватчики на оккупированных территориях переводят школы на обучение на русском языке.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись на украинскую землю.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем обстреливал и обычные дома. Позже враг пошел в наступление на востоке нашего государства.

В начале мая в Минобороны Украины сообщали, что потери украинских Вооруженных сил "в разы и в разы меньше, чем потери российских оккупантов".

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