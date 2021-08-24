Экс-президент рассказал об общении на уровне глав государств во время бухарестского саммита Альянса в 2008 году.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которую Зеленский недавно наградил орденом, в 2008 году не дала добро на получение Украиной Плана действий по членству в НАТО.

Об этом заявил тогдашний президент Виктор Ющенко в эфире канала "Украина 24".

В частности, говоря о причинах агрессии РФ в Крыму и на Донбассе, Ющенко отметил, что этому способствовал набор причин.

"Из более важного я мог бы сказать, что Путин не нападет на Польшу, Литву, как бы дерзко она не говорила на дипломатическом уровне о нем, о его политике. Путин не нападет ни на одного из наших соседей по западной границе, до Болгарии. Потому что создана такая модель, в которой находятся эти страны, их трогать опасно. Они являются членами НАТО...", - сказал экс-президент.

Он также высказал разочарование, что на бухарестском саммите НАТО в 2008 году Украине не дали ПДЧ из-за позиции руководства Германии и Франции.

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"Не было бы российско-грузинской войны. Нас отделяло тогда буквально три месяца до того... когда Путин еще управляемый был, когда на Путина можно было влиять. Но это тот рубикон, когда уже на паузу стали - все, можно писать, что вы проиграли. У меня много разочарований было в тот день. Ибо ту резолюцию, которую Альянс раздал... когда я ее читал, мне казалось, что это fata morgana какая-то, такого не может быть. Зачем тогда саммит созывать, если выносится такое решение?", - размышляет он.

Он также назвал причину, по которой Меркель якобы отказалась поддержать ПДЧ для Украины.

"Мы собрались - 7-8 президентов - и пошли к Меркель. Саркози покинул зал, не захотел общаться. А с Меркель состоялся очень короткий, минут на 5, диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодня только треть украинцев разделяют проект НАТО", - сказал он.

Ющенко добавил, что пытался объяснить ей рост поддержки интеграции в НАТО среди украинцев и даже приводил в пример Испанию. Там на момент вступления в Альянс эту идею поддерживало всего 17% населения.

"Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель высказала тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы. Это слабые аргументы, на которых не могло базироваться то решение", - резюмировал третий президент Украины.

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Автор: Юрий Годован