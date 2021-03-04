От партии депутату высказан выговор за нарушение действующего закона.

Депутат Харьковского облсовета от "Европейской солидарности" Александр Дорошенко отказался выступать на украинском языке. В партии отреагировали.

Инцидент произошел во время заседание совета 4 марта.

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Дорошенко как раз жаловался с трибуны на работу местных гослужащих, когда кто-то из зала попросил его перейти на украинский.

"Я буду на том языке (разговаривать – УНИАН), на котором, как говорят, я лучше и увереннее себя чувствую", – ответил депутат.

Выбор харьковчанина в облсовете не стали обсуждать, а кое-кто даже одобрительно кивнул и засмеялся.

В то же время в партии на поступок своего коллеги уже отреагировали. На странице «Европейской солидарности» в Facebook отметили, что по этому поводу инициируют исключение депутата из фракции за нарушение Закона о языке с применением в дальнейшем процедуры императивного мандата.

"В случае объяснений, которые фракция посчитает аргументированными, рассмотреть обязательное посещение курсов украинского языка с последующим написанием тестов", – прокомментировала председатель территориальной орагнизации партии Ирина Фриз.

От партии ему высказан выговор за нарушение действующего закона.

Закон о языке в Украине

16 января вступил в силу ряд норм закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

Согласно статье 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5 100 до 6 800 грн.

Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.

Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года.

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Автор: УНИАН