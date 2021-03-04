Языковой скандал в Харьковском облсовете - депутат разгневал свою партию выступлением на русском / скриншот

Депутат Харьковского облсовета от "Европейской солидарности" Александр Дорошенко отказался выступать на украинском языке. В партии отреагировали.

Инцидент произошел во время заседание совета 4 марта.

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Дорошенко как раз жаловался с трибуны на работу местных гослужащих, когда кто-то из зала попросил его перейти на украинский.

"Я буду на том языке (разговаривать – УНИАН), на котором, как говорят, я лучше и увереннее себя чувствую", – ответил депутат.

Выбор харьковчанина в облсовете не стали обсуждать, а кое-кто даже одобрительно кивнул и засмеялся.

В то же время в партии на поступок своего коллеги уже отреагировали. На странице «Европейской солидарности» в Facebook отметили, что по этому поводу инициируют исключение депутата из фракции за нарушение Закона о языке с применением в дальнейшем процедуры императивного мандата.

"В случае объяснений, которые фракция посчитает аргументированными, рассмотреть обязательное посещение курсов украинского языка с последующим написанием тестов", – прокомментировала председатель территориальной орагнизации партии Ирина Фриз.

От партии ему высказан выговор за нарушение действующего закона.

Закон о языке в Украине

  • 16 января вступил в силу ряд норм закона об обслуживании потребителей на украинском языке.
  • Согласно статье 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5 100 до 6 800 грн.
  • Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.
  • Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года.

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Автор: УНИАН