В ВСУ отменили институт советников на общественных началах.

Вооруженные силы Украины опровергли назначение бывшего народного депутата, экс-главы "Правого сектора" Дмитрия Яроша на должность советника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

В Вооруженных силах Украины отметили, что институт советников на общественных началах отменен приказом самого Залужного. Об этом говорится в ответе ВСУ на информационный запрос УНН.

Читайте также"Мозгов нет": пропагандисты Кремля забили тревогу из-за новой должности экс-лидера "Правого сектора" Яроша (видео)"20 ноября во время встречи с экспертами и волонтерами, поддерживающими Вооруженные силы Украины, главнокомандующий ВСУ своим приказом отменил в Вооруженных силах Украины такой институт, как советники на общественных началах", - говорится в письме.

Эта же информация размещена на официальном веб-сайте Министерства обороны Украины и официальном веб-портале Вооруженных сил Украины.

В ВСУ сообщили, что теперь вместо института советников будут созданы общественные экспертные группы, формирование которых продолжается.

Напомним, 2 ноября экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош сообщил в социальных сетях о своем назанчении советником главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и опубликовал фото своего нового удостоверения.

По его словам, он знаком с генерал-лейтенантом Залужным много лет и "совершенно не сомневался", когда получил предложение по этой должности. Ярош отметил, что у него есть конкретные проекты, на которые у Залужного уже есть "определенные планы".

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Автор: Екатерина Малюга