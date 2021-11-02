Ярош знаком с Залужным много лет и "совершенно не сомневался", когда получил предложение по этой должности.

Экс-лидер "Правого сектора" и глава "Украинской добровольческой армии" Дмитрий Ярош отметил, что приказ о его назначении советником Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного был издан еще в октябре.

Об этом он рассказал в эфире Донбасс. Реалии.

По его словам, он знаком с генерал-лейтенантом Залужным много лет и "совершенно не сомневался", когда получил предложение по этой должности.

Ярош отметил, что у него есть конкретные проекты, на которые у Залужного уже есть "определенные планы".

Читайте такжеГлава Минобороны Таран подал в отставку"Это и привлечение добровольческого потенциала к деятельности Вооруженных сил Украины, это и работа с молодежью украинской, там много всяких аспектов. Я только сегодня первый день, хоть приказ был еще 20 октября, но при том мне еще надо в курс дел войти. Но работы очень много, я убежден, что мы ее сделаем", – сказал он.

Новоназначенный советник Главнокомандующего ВСУ подтвердил, что широкомасштабное вторжение России может произойти в любой момент, "добровольцы могут быть задействованы в очень разных формированиях, очень разных аспектах, в разных схемах".

Как писал УНИАН, 2 ноября Ярош написал о своем назначении советником главнокомандующего ВСУ в соцсети, спровоцировав неадекватную реакцию российских пропагандистских СМИ.

Кто такой Дмитрий Ярош

Дмитрий Ярош с 2013 по 2015 год был соучредителем и лидером общественного движения (впоследствии также и партии) "Правый Сектор".

На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в 2014 году Дмитрий Ярош баллотировался по 39 одномандатному избирательному округу (Днепропетровская область) и занял первое место. В конце 2015 года заявил о выходе из "Правого сектора".

В декабре 2015 года по инициативе Яроша было создано Украинскую добровольческую армию на базе 5-го и 8-го батальонов Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

В самом начале агрессии Российской Федерации против Украины был одним из первых, кто собрал добровольческий батальон и стал на защиту Украины. Российская пропаганда всячески пыталась демонизировать его разными историями.

Благодаря пропаганде РФ широко известна "визитка Яроша", которую якобы находили на местах пожаров, обстрелов и прочее.

Автор: Яна Ставская