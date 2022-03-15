Главнокомандующий ВСУ упомянул и о потерях украинских военных.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подвел итоги 20 дней борьбы наших бойцов с российскими оккупантами.

Как он написал на своей странице в Facebook, ВСУ выполняют поставленные задачи.

"Мы остановили агрессора, развернули части резерва и на определенных направлениях переходим в контрнаступление", - заявил он.

Также Залужный добавил, что украинские военные несут потери. Но они в несколько раз меньше, чем у противника. Он выразил соболезнование семьям погибших воинов.

Война в Украине 2022

Напомним, Российская Федерация начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Известно, что военные РФ зашли в нашу страну с территории Беларуси. Кроме того, на сегодня путинские военные запускают ракеты в сторону Украины с территории Беларуси. Против РБ некоторые страны ввели санкции за соучастие во вторжении.

Также регулярно появляются сообщения о том, что Республика Беларусь может начать вторжение в Украину на стороне РФ. В сети публикуют фото и видео перемещения российской техники по территории РБ.

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