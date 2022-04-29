Михаил Подоляк считает, что число взрывов на военных складах и нефтебазах увеличится.

Российская Федерация может перенести боевые действия на свою территорию. Россияне могут дальше продолжить что-то взрывать.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода"

"Интенсивность боевых действий, которую сегодня демонстрирует Российская Федерация, она однозначно перенесет боевые действия на территорию Российской Федерации. Это ведь понятно. И неважно кто там будет воевать. Может быть, они будут там провокации свои создавать, возможно, они будут взрывать", - считает советник главы ОПУ.

По его словам, неприятности на базах с топливом и складах с оружием будут продолжаться

"Даже если Украина не будет к этому причастна, безусловно, мы будем с интересом за этим наблюдать, как падает большая и мощная российская вертикаль власти", - подытожил Подоляк.

Как ранее сообщал УНИАН, 1 апреля стало известно, что в городе Белгород загорелась нефтебаза. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тогда сообщил о двух пострадавших в результате пожара - это работники нефтебазы.

Еще одна нефтебаза на днях загорелась в Брянске.

После этих инцидентов произошла еще одна неприятность, но уже в Белгородской области рядом с границей с Украиной загорелся склад с боеприпасами, а жители Воронежа сообщили о двух взрывах.

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