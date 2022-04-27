В течение последних недель в РФ происходят взрывы, в частности на нефтебазах в областях, граничащих с Украиной.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что интенсивность "демилитаризации" приграничных районов РФ в последующие недели будет только существенно расти.

Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона.

"Это вторжение уже длится более двух месяцев и его конца мы немножко не видим, увидим немножко позже, но в интересах Украины. Такая интенсивность конфликта безусловно будет отражаться на приграничных районах РФ... Там будут стремительно расти панические настроения. Там будут появляться конфликтные ситуации. Там будут взрываться склады. И это будет только углубляться. Интенсивность "демилитаризации"... РФ, особенно в приграничных районах, на мой взгляд, в последующие недели будет только существенно расти", - считает Подоляк.

По его словам, это наконец будет вызывать у россиян вопрос о том, что же они делают в Украине, почему уже более двух месяцев массово убивают людей в Украине, и какую цену готовы за это заплатить.

"Потому что эти склады и эти базы горюче-смазочных материалов - это все будет следствие, это будут долговые выплаты, которые РФ начинает платить за войну", - сказал советник руководителя ОП.

Как известно, в медиа и социальных сетях время от времени появляется информация о взрывах на складах с боеприпасами и пожарах на топливных базах в приграничных с Украиной регионах РФ.

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