Власти заявляют об отсутствии пострадавших.

В Белгородской области России недалеко от границы с Украиной загорелся склад с боеприпасами.

Об этом пишет у себя в Телеграме губернатор области Вячеслав Гладков.

"Приблизительно в 3:35 проснулся от громкого звука, похожего на взрыв. Пока ни одна дежурная служба города и области не находит причину этого звука. Поиск продолжается, результаты сразу сообщу. Пока писал данное сообщение, прозвучало ещё три взрыва", - сообщил он.

Позже чиновник добавил, что узнал от главы Головинского поселения, что в районе села Старая Нелидовка таки горит склад боеприпасов.

"Разрушений жилых построек, домов нет. Пострадавших среди мирного населения нет", - отметил Гладков.

Белгородские Телеграм-каналы уже активно распространяют фото и видео с пожаром на складе.

Старая Нелидовка расположена в нескольких десятках километров от украинской границы.

Отметим, это далеко не первый подобный инцидент на военных объектах России за последнее время. 1 апреля стало известно, что в городе Белгород загорелась нефтебаза. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тогда сообщил о двух пострадавших в результате пожара - это работники нефтебазы.

Еще одна нефтебаза на днях загорелась в Брянске.